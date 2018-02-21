Украине необходимо максимально жесткое антикоррупционное законодательство - Курт Волкер

21.02.2018 15:34 Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что антикоррупционное законодательство в Украине должно быть максимально жестким.



В интервью Европейской правде Волкер отметил, что восприятие истории с Антикоррупционным судом как спора между Западом и президентом Петром Порошенко является ошибочным.



«Самой Украине нужно это законодательство, а не нам. Это нужно вам, чтобы превратить Украину в успешную, процветающую страну», — отметил Волкер.



При этом, по его словам, шаги Украины в этом направлении трудно назвать неправильными.



«Путь правильный, просто надо идти дальше», — добавил он.



Волкер также убежден, что законопроект об Антикоррупционном суде, который находится в парламенте, будет изменен, усилен и в конце концов принят.















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