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Президент Грузии «помиловал» мраморного клопа в Телави (+видео)
21.02.2018 17:17
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заметил клопа во время своего выступления в Телавском государственном университете.
Прошлым летом фермеры Западной Грузии пережили настоящее нашествие мраморных клопов. Вредители уничтожили 20% урожая фундука, их колонии появлялись в жилых домах. С клопами борются на государственном уровне – недавно Минсельхоз представил план борьбы с мраморными клопами на 2018 год.
В этом году клопы уже начали просыпаться после зимней спячки. Один из них попался на глаза президенту в Кахетии.
Это произошло в тот момент, когда глава государства читал лекцию «От независимости к свободе — 100 лет Республике» в Телавском университете. Маргвелашвили говорил о евроатлантических устремлениях Грузии, как вдруг заметил насекомое на кафедре.
«Наша стратегическая цель стать членом НАТО и Евросоюза стоит на очень твердой основе…», — говорил Маргвелашвили, когда увидел клопа. «Клоп вылез», — сообщил он студентам.
Президент попытался не обращать на него внимания и продолжить свое выступление, однако снова прервал речь: «Я не знаю, что мне сейчас сделать: убить-не убить. Если бы я был дома, то убил бы, но здесь – даже не знаю».
Клоп был помилован. Между тем, видео инцидента стало безумно популярным в грузинских социальных сетях.
"Новости-Грузия"
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