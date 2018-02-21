Премьер Грузии считает абсурдными обвинения в давлении на телекомпанию «Иберия»

21.02.2018 17:41 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал «полным абсурдом» заявления о давлении на грузинские СМИ.



Накануне тбилисская телекомпания «Иберия» распространила информацию о том, что компания Omega Group Tobacco, которая является главным спонсором телеканала, стала жертвой искусственного снижения цен со стороны конкурентов на табачном рынке, в результате чего убытки компании составили 100 миллионов долларов.



Глава информационной службы телекомпании Вахо Хузмиашвили считает, что это происходит целенаправленно, чтобы лишить телекомпанию финансирования и ущемить свободную редакционную политику «Иберии».



«Хочу откликнуться на тот очень нездоровый ажиотаж, который касается так называемого «давления на СМИ». В условиях нашей власти такого рода обвинения — полный абсурд. Исключено, чтобы такое происходило в условиях нашей власти. Исключено, чтобы кто-то использовал собственный бизнес в качестве орудия шантажа власти, и мы убедились, что мы имеем дело именно с таким случаем. Весь вчерашний вечер был посвящен этой тематике. Еще раз хочу сказать, что это исключено», — сказал Квирикашвили сегодня на заседании правительства.



Премьер подчеркнул, что в Грузии очень легко основать телекомпанию, и никто не тронет свободные СМИ.

«Власть, в условиях которой можно за считанные дни зарегистрировать и начать вещание нового телевидения, точно не примет таких обвинений. То достижение, которое называется свободные СМИ, никто не тронет при нашей власти. Исключено, чтобы такое происходило, я говорю об этом с полной ответственностью», — добавил премьер.



Позицию премьера разделяет министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели, который также считает, что шантаж власти со стороны частных компаний неприемлем.

«Никакого вмешательства со стороны государства в работу СМИ не происходит. Все СМИ в Грузии свободны. Я абсолютно согласен и разделяю заявление премьера о том, что шантаж власти неприемлем, тем более от той организации, которую назвал премьер, никакого шантажа не должно быть. Это однозначно», — сказал Чхенкели журналистам после заседания правительства.



Следует отметить, что о возможном давлении со стороны власти говорят не только в телекомпании «Иберия».



Журналист телекомпании «ПирWели» Нино Жижилашвили на прошлой неделе также заявляла, что от властей поступали сигналы о «смене содержания», однако на данный момент вопрос улажен и редакционная политика телекомпании остается неизменной. При этом Жижилашвили не называла, кто конкретно требовал от владельцев телеканала смены редакционной политики.



После этого телекомпания «Рустави-2» распространила информацию, в которой возможное давление на «ПирWели» связывалось с вице-премьером Грузии, министром экономики Дмитрием Кумсишвили и экс-министром образования и науки Александром Джеджелава.



В самой телекомпании «Рустави-2» о давлении со стороны властей говорят еще с 2015 года – после того, как бывший владелец этой телекомпании бизнесмен Кибар Халваши подал в суд иск против нынешних владельцев. Халваши утверждал, что в 2005-2006 годах правительство третьего президента Михеила Саакашвили вынудило его продать телекомпанию и теперь он намерен ее вернуть.



В итоге все три судебные инстанции в Грузии удовлетворили иск Халваши и телекомпания отошла к нему, однако исполнение этого решения пока приостановлено из-за требования Европейского суда по правам человека, куда руководство телекомпании подало иск. В «Рустави-2» уверены, что за Халваши стоят нынешние власти Грузии, которые таким образом пытаются сменить редакционную политику самого популярного в стране телевидения.















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