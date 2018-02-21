Хоштария: между оппозицией и позицией разная степень доверия к следствию по делу Мухтарлы

21.02.2018 17:56 Елена Хоштария: Премьер-министр является премьер-министром всех, и дело престижа страны, не быть обвиняемым в таком тяжком преступлении, как мы слышали от Мухтарлы



Премьер-министр является премьер-министром всех, и дело престижа страны, чтобы он не был обвиняемым в таком тяжком преступлении, с указанием весьма конкретных обстоятельств, что мы слышали от Мухтарлы - заявила член "Европейской Грузии" Елена Хоштария на пленарном заседании весенней сессии в связи с делом азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.



По словам Елены Хоштария, между оппозицией и позицией разная степень доверия в отношении расследования, поэтому парламент должен взять ответственность в связи с вопросом создания следственной комиссии по делу Афгана Мухтарлы.



Хоштария призывает коллег поддержать вопрос создания комиссии.



"Несколько месяцев назад "Европейская Грузия" инициировала создание парламентской следственной комиссии по делу Мухтарлы, но искренне должна сказать, что это не наш партийный вопрос, это вопрос, который очень важен для имиджа нашей страны, международного престижа, прав человека в нашей стране. Это вопрос, важный для любого депутата, достоинства парламента как института, поскольку сегодня очередь именно парламента взять ответственность, снизить ущерб, и не оставить вопрос так, чтобы вообще никто не был ответственным.



Мы помним, месяцами ранее, когда мы поставили этот вопрос, вы говорили, подождем расследования. Понимаю, что между нами разная степень доверия к следствию, мы меньше ему доверяем, вы - больше. Нам с самого же начала было ясно, что произошло. Когда человек пропадает из центра города, и просто с границы окажется в другой стране, ясно, что это не может произойти без вмешательства власти.



Мы оставляем за вами право доверять следствию, и меньше подозревать, но после того как в течение восьми месяцев не провели ни одно расследование, не дали ответ ни на один вопрос, не существует ни одного здорового аргумента, и возникает все больше и больше вопросов. Вопросы, которые задает Государственный департамент Америки, вопросы, которые ставит Европарламент в своей резолюции, вопросы, и конкретные обвинения перед страной. Премьер-министр является премьер-министром всех нас, и дело престижа страны, чтобы он не был обвиняемым в таком тяжком преступлении, с указанием весьма конкретных обстоятельств, что мы слышали от Мухтарлы.



32 авторитетных неправительственных организаций призывают нас, весь парламент, чтобы когда власть не выполняет свою функцию, мы, парламент взяли ответственность, и дали ответ, как может из центра города исчезнуть человек, и оказаться в другой стране. Надеюсь, что вы поддержите нашу инициативу"- заявила Елена Хоштария.

















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