Грузинская оппозиция обвиняет власти страны в «экспорте» криминальных авторитетов в Европу

21.02.2018 18:09 Оппозиционная партия "Европейская Грузия" обвиняет власти республики в действиях, способствующих росту криминала, и покровительстве криминальным авторитетам.



"Представители сегодняшних властей Грузии в 2012 году объявили совершенно неподготовленную и непродуманную амнистию, выпустив из тюрем тысячи преступников, что привело к резкому росту преступности, которая скрывалась и скрывается сфальсифицированными статистическими данными", - заявил в среду на заседании парламента один из лидеров партии, депутат Отар Кахидзе.



По его словам, грузинские власти вместо борьбы с криминалом начали политическое преследование оппозиции, используя правоохранительные органы.



"Вы (представители власти) покровительствуете криминальным авторитетам, и, войдя в сговор с ними, беспрепятственно вывозите через границу в другие страны. Вы экспортируете "воров в законе" в Европу, чем наносите серьезный урон репутации Грузии на международной арене", - сказал О.Кахидзе.



В результате массовой амнистии количество заключенных в Грузии с января 2012 года по февраль 2013 года сократилось более чем вдвое - с 24 до 11 тысяч. Многие освобожденные были рецидивистами.















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