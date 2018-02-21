Армения заявляет о контрабанде лекарственных препаратов из Грузии

21.02.2018 19:01 На сегодняшний день уже около 40% лекарств жители Армении привозят контрабандой из Грузии, где лекарства намного дешевле, чем в Армении, некоторые – аж в 2-3 раза. Об этом на встрече с журналистами сказал исполнительный директор Союза производителей и импортеров лекарств (СПИЛ) Самвел Закарян.



По его словам, это явление таит в себе целый ряд рисков, в числе которых – снижение эффективности лекарственных средств, которые перевозили в неправильных условиях - например, в багажнике машины вместо холодильника. Сам Самвел Закарян, по его словам, мог бы экономить от 200 до 400 тысяч драмов, если бы привозил необходимые ему лекарства из соседней страны.



Несмотря на все риски, многие граждане Армении предпочитают покупать лекарства в Грузии, где они намного дешевле хотя бы потому, что нет 20%-ного НДС, от которого лекарства в Армении никак не удается освободить. НДС, по мнению Самвела Закаряна, делает Армению неконкурентоспособной с Грузией и с другими странами региона в сфере лекарств. Более того, произведенные в Армении лекарства из-за НДС становятся неконкурентоспособными в других странах.



Самвел Закарян уверен, что освобождение лекарств от НДС в Армении поможет снизить их цены. Это очень важно еще и потому, что не менее 35% населения живет в нищете, а если лекарства станут дешевле, больше людей смогут их себе позволить.



По словам главы СПИЛ, отказ от освобождения лекарств от НДС правительство аргументирует тем, что при освобождении импортеры и производители могут продолжить продавать лекарства по той же цене, что обеспечит им сверхприбыль. Сами же производители и импортеры обещают при снятии НДС снизить цены на лекарства как минимум на эти самые 20%.















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