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ЕС продлит санкции против частных лиц и компаний из-за Крыма


21.02.2018   19:59
Послы Европейского союза одобрили продление санкций против лиц и компаний, которые несут ответственность за нарушение суверенитета Украины в оккупированном Крыму, сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

«Послы ЕС сегодня решили продлить на 6 месяцев меры относительно замораживания активов и запрета на визы для 150 физических лиц и 38 субъектов, ответственных за действия против территориальной целостности Украины», — написал он.

Санкции против России были введены Европейским Союзом 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия РФ, которые дестабилизировали ситуацию в Украине. Ограничительные меры усилили в сентябре 2014 года, затем их продлевали каждые полгода.






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