Постояннодействующая делегация парламента примет участие в работе зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

21.02.2018 20:56 22-23 февраля в столице Австрии пройдет зимняя сессия Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ.



Как сообщают в парламенте Грузии, в 17-м международном парламентском форуме примут участие глава постояннодействующей делегации, председатель комитета по внешним связям Софио Кацарава и президент ПА ОБСЕ Гиги Церетели.



Председательство в ОБСЕ перешло к Италии и темой рабочего года Парламентской ассамблеи является «Роль парламента в содействии выполнению обязательств ОБСЕ».



Софио Кацарава примет участие в комитетской и сессионной работе, на заседаниях будут обсуждаться вопросы безопасности, конфликтов, экономики, прав человека и др.



Глава делегации Софио Кацарава как докладчик комитета по экономическим вопросам, науке, технологиям и охране природы представит на заседании этого комитета концепцию и основные направления доклада, который будет обсуждаться на ежегодном собрании ПА ОБСЕ 7-11 июля в Берлине. Софио Кацарава также проведет ряд двусторонних встреч.















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