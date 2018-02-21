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Постояннодействующая делегация парламента примет участие в работе зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ


21.02.2018   20:56
22-23 февраля в столице Австрии пройдет зимняя сессия Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ.

Как сообщают в парламенте Грузии, в 17-м международном парламентском форуме примут участие глава постояннодействующей делегации, председатель комитета по внешним связям Софио Кацарава и президент ПА ОБСЕ Гиги Церетели.

Председательство в ОБСЕ перешло к Италии и темой рабочего года Парламентской ассамблеи является «Роль парламента в содействии выполнению обязательств ОБСЕ».

Софио Кацарава примет участие в комитетской и сессионной работе, на заседаниях будут обсуждаться вопросы безопасности, конфликтов, экономики, прав человека и др.

Глава делегации Софио Кацарава как докладчик комитета по экономическим вопросам, науке, технологиям и охране природы представит на заседании этого комитета концепцию и основные направления доклада, который будет обсуждаться на ежегодном собрании ПА ОБСЕ 7-11 июля в Берлине. Софио Кацарава также проведет ряд двусторонних встреч.






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