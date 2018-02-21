|
Постояннодействующая делегация парламента примет участие в работе зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ
21.02.2018 20:56
22-23 февраля в столице Австрии пройдет зимняя сессия Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ.
Как сообщают в парламенте Грузии, в 17-м международном парламентском форуме примут участие глава постояннодействующей делегации, председатель комитета по внешним связям Софио Кацарава и президент ПА ОБСЕ Гиги Церетели.
Председательство в ОБСЕ перешло к Италии и темой рабочего года Парламентской ассамблеи является «Роль парламента в содействии выполнению обязательств ОБСЕ».
Софио Кацарава примет участие в комитетской и сессионной работе, на заседаниях будут обсуждаться вопросы безопасности, конфликтов, экономики, прав человека и др.
Глава делегации Софио Кацарава как докладчик комитета по экономическим вопросам, науке, технологиям и охране природы представит на заседании этого комитета концепцию и основные направления доклада, который будет обсуждаться на ежегодном собрании ПА ОБСЕ 7-11 июля в Берлине. Софио Кацарава также проведет ряд двусторонних встреч.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна