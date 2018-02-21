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Спикер парламента Грузии уверен, что законопроект «О вещании» ничего не меняет для частных вещателей
21.02.2018 21:14
Законопроект «О вещании» практически ничего не меняет для частных вещателей, — об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в ходе выступления на пленарной сессии.
По его словам, нужно сделать все, чтобы Общественный Вещатель, впервые в истории Грузии, приобрел минимальное социальное влияние, которое у него должно быть.
«Этот законопроект практически не вызывает никаких изменений в отношении частных вещателей, с точки зрения дохода, медиа-рынка. Несмотря на это, мы выразили готовность, уточнить определенные регуляции. Над этим обязательно начнется работа и консультации с нашими коллегами, также с неправительственными организациями и медиа организациями. В течение будущего года, полутора лет мы будем наблюдать за медиа-рынком, и если будут идентифицированы проблемы, мы обязательно вмешаемся на основании законодательных изменений», — заявил Ираклий Кобахидзе.
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