Спикер парламента Грузии уверен, что законопроект «О вещании» ничего не меняет для частных вещателей

21.02.2018 21:14 Законопроект «О вещании» практически ничего не меняет для частных вещателей, — об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в ходе выступления на пленарной сессии.



По его словам, нужно сделать все, чтобы Общественный Вещатель, впервые в истории Грузии, приобрел минимальное социальное влияние, которое у него должно быть.



«Этот законопроект практически не вызывает никаких изменений в отношении частных вещателей, с точки зрения дохода, медиа-рынка. Несмотря на это, мы выразили готовность, уточнить определенные регуляции. Над этим обязательно начнется работа и консультации с нашими коллегами, также с неправительственными организациями и медиа организациями. В течение будущего года, полутора лет мы будем наблюдать за медиа-рынком, и если будут идентифицированы проблемы, мы обязательно вмешаемся на основании законодательных изменений», — заявил Ираклий Кобахидзе.















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