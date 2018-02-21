СМИ сообщили о решении послов ЕС продлить санкции против России

21.02.2018 21:18 Послы стран Евросоюза продлили замораживание активов и запрет на визы для 150 российских чиновников и 38 компаний еще на шесть месяцев. Об этом сообщает Radio Free Europe со ссылкой на дипломатов ЕС, которые пожелали остаться анонимными.



По словам дипломатов, ограничения будут официально приняты «в ближайшие дни».



По словам собеседников радиостанции, в списке санкций ЕС в том числе остаются: посол России в США Анатолий Антонов, заместитель премьер-министра Дмитрий Рогозин, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и телеведущий Дмитрий Киселев.



Решение должно быть одобрено Советом ЕС, после чего будет опубликовано в Официальном журнале сообщества и вступит в силу.



По данным источника «РИА Новости» в ЕС, официальное решение о продлении санкций будет принято 26 февраля. Речь идет о санкциях, которые были введены в марте 2014 года против граждан России и Украины, которых ЕС обвиняет в подрыве украинской территориальной целостности и суверенитета. Это произошло после начала конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма к России. С тех пор санкции продлевались каждые полгода.



Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против России в сентябре 2017 года. Срок действия ограничений истекает 15 марта 2018 года.















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