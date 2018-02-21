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Президент должен подписать законопроект «О вещании» в течение семи дней после отправки документа


21.02.2018   22:40
В случае, если президент Георгий Маргвелашвили не подпишет законопроект «О вещании», вето по которому преодолел сегодня парламент, подписать документ и опубликовать его придется председателю парламента Ираклию Кобахидзе.

Согласно регламенту, у президента для подписания законопроекта есть семидневный срок с момента отправки документа. Однако если президент не опубликует закон в установленные сроки, его подписывает и в течение пяти дней на веб-странице законодательного вестника публикует председатель парламента.

Парламент преодолел вето президента по законодательному пакету «О вещании» 83 голосами против 13.






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