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Президент должен подписать законопроект «О вещании» в течение семи дней после отправки документа
21.02.2018 22:40
В случае, если президент Георгий Маргвелашвили не подпишет законопроект «О вещании», вето по которому преодолел сегодня парламент, подписать документ и опубликовать его придется председателю парламента Ираклию Кобахидзе.
Согласно регламенту, у президента для подписания законопроекта есть семидневный срок с момента отправки документа. Однако если президент не опубликует закон в установленные сроки, его подписывает и в течение пяти дней на веб-странице законодательного вестника публикует председатель парламента.
Парламент преодолел вето президента по законодательному пакету «О вещании» 83 голосами против 13.
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