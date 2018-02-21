Россия оказалась на одном уровне с Гондурасом и Лаосом в рейтинге восприятия коррупции

21.02.2018 22:53 Россия набрала 29 баллов и заняла 135-е место в Индексе восприятия коррупции, которое составило международное движение по противодействию коррупции Transparency International. Об этом говорится в пресс-релизе организации, который есть в распоряжении Дождя.



Такое количество баллов Россия набирает третий год подряд, при этом каждый год занимает разные месты. В 2015 было 119-е, в 2016 — 131-е. Это связано с изменениями в других странах и их включением в рейтинг или исключением оттуда.



Индекс восприятия коррупции составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру. 0 на шкале оценивается как максимальный уровень коррупции, 100 — отсутствие коррупции.



Такой же результат как Россия, в 2017 году получили Доминиканская республика, Гондурас, Кыргызстан, Лаос, Мексика, Папуа – Новая Гвинея и Парагвай. В 2016 году «соседями» России были Иран и Украина, а также Казахстан и Непал. Через год они прибавили в рейтинге по два или одному баллу.



Больше всего баллов оказалось у Новой Зеландии (89), Дании (88 баллов), а также Финляндии, Норвегии и Швейцарии (85 баллов). Самые низкие позиции в рейтинге заняли Сомали (9 баллов) и Южный Судан (12 баллов).



Составители индекса подчеркнули, что громкие коррупционные дела, которые были в России в 2017 году, не произвели особого впечатления на аналитиков и экспертов, принимавших участие в исследовании. Среди таких дел Transparency International называет суд над бывшим министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым и бывшими губернаторами Никитой Белых и Александром Хорошавиным. По мнению респондентов, эти дела не стали ожидаемыми «подвижками» в борьбе с коррупцией в России.















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