Председатель Меджлиса крымских татар посетил Грузию

21.02.2018 22:57 Член Верховной рады Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в ходе своего визита в Тбилиси 20 февраля встретился с председателем Парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.



По информации Парламента Грузии, стороны «с удовлетворением отметили углубляющиеся за последнее время дружеские и партнерские отношениями между Грузией и Украиной» и подчеркнули, что Грузию и Украину «связывают общие вызовы и цели». Они обсудили ситуацию на оккупированных Россией территориях в обеих странах.



На встрече Кобахидзе подтвердил, что Грузия осуждает аннексию Крыма со стороны России и и «агрессивные и незаконные действия Москвы».



По информации Посольства Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа сообщил председателю Парламента Грузии об инициативе президента Петра Порошенко по созданию Международной группы поддержки деоккупации Крыма.



Кроме того, 20 февраля Рефат Чубаров принял участие в круглом столе «Деоккупация Украины и Грузии: роль государства, международных организаций и гражданского общества», который состоялся в Фонде стратегии и исследования международных отношений Грузии и где также присутствовал посол Украины в Грузии Игорь Долгов.



В Тбилиси Чубаров также встретился с министром по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, расселения и беженцев Созаром Субари, где стороны «обсудили нарушения прав человека на оккупированных территориях, а также механизмы консолидации усилий по деоккупации территорий Украины и Грузии».



Civil Georgia











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