Грузия находится на 46-ом месте в Индексе восприятия коррупции

22.02.2018 11:29 Международная организация Transparency International (Международная прозрачность) опубликовала Индекс восприятия коррупции за 2017 год, в котором Грузия находится на 46-м месте. По сравнению с исследованием 2016 года показатели Грузии ухудшились на два пункта.



В этом году Индекс включает оценку уровня коррупции в 180 странах (в 2016 году количество стран в рейтинге равнялось 176-ти). Страны в рейтинге оцениваются баллами от 1 до 100, где 1 – самая хорошая оценка, а 100 – самая плохая. Согласно отчету, у Грузии 56 баллов, в то время как в Индексе 2016 года у Грузии было 57 баллов.



Результаты Грузии в Индексе восприятия коррупции Transparency International за последние годы выглядели так:



2012 год — 51-е место (52 балла)

2013 год — 55-е место (49 баллов)

2014 год — 50-е место (52 балла)

2015 год — 48-е место (52 балла)

2016 год — 44-е место (57 баллов)

2017 год — 46-е место (56 баллов)



Результаты стран-соседей Грузии в отчете за 2017 год выглядят следующим образом:



Азербайджан — 122-е место (31 балл)

Армения — 107-е место (35 баллов)

Россия — 135-е место (29 баллов)

Турция — 81-е место (40 балов)



В Индексе 2017 года самой свободной от коррупции страной названа Новая Зеландия, а страной с самым высоким уровнем коррупции – Сомали.



Индекс восприятия коррупции, который секретариат «Международной прозрачности» публикует ежегодно с 1995 года, основан на мнениях экспертов об уровне коррупции в публичном секторе. С 2012 года исследование проводится по новой методологии, которая позволяет сравнивать результаты за разные годы.



Индекс восприятия коррупции готовится на основании различных авторитетных международных организаций, каждый из которых содержит оценку существующего положения по отношению к коррупции в разных странах.















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