Саакашвили пообещал скоро вернуться в Украину

22.02.2018 11:45 Глава партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили пообещал "совсем скоро" вернуться в Украину; об этом политик написал в среду в своем фейсбуке, комментируя решение Госпогранслужбы, которая запретила ему въезд в страну до 2021 года.



"Давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший барыга от страха, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года", - написал Саакашвили.



"Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может принесу Петру Алексеевичу передачку в тюрьму, в память о былых студенческих годах, я не злопамятный...", - продолжил он.















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