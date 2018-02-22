Саакашвили: Полковник ФСБ Гиоргадзе угрожает меня убить

22.02.2018 11:49 Экс-президент Грузии, лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили написал в Facebook, что ветеран советских и грузинских спецслужб, экс-министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе угрожает его убить, сообщает "Гордон".



Политик опубликовал фрагмент интервью Гиоргадзе российскому телеведущему Леониду Якубовичу, которое вышло на телеканале "Звезда" 7 февраля.



"По моим прогнозам, процентов 80, даже 85, что он умрет не своей смертью", – сказал экс-сотрудник спецслужб.



Гиоргадзе добавил, что этого может не произойти, если Саакашвили "тормознет, что очень-очень сомнительно".



"Это полковник ФСБ Игорь Гиоргадзе, который в 90-х годах осуществил теракт против Эдуарда Шеварднадзе по заданию Москвы. Тогда Шеварднадзе чудом спасся, но много людей пострадало. Сейчас из Москвы, на нескольких российских каналах, он угрожает меня убить. Видимо, временно достигнув своей цели выслать меня из Украины, Путин (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") сейчас хочет, чтобы я и в Европе не особо был активен, а больше был занят собственной безопасностью, то есть чтобы я "тормознул". Как говорят у нас, в Одессе: не дождетесь!" – написал Саакашвили.















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