Глава МИД Венгрии обозвал своего люксембургского коллегу идиотом

22.02.2018 13:00 Венгрия не нуждается в сумасшедших идеях Люксембурга. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя интервью министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, сообщается на сайте МИД Венгрии, передает «Росбалт».



Ранее Ассельборн подверг резкой критике венгерский законопроект о запрете неправительственных организаций, которые поддерживают миграцию, и заявил, что ЕС должен наказать Венгрию, активизировав статью 7 союзного договора, который лишит Будапешт права голоса в Совете Европы.



В ответ глава МИД Венгрии Сийярто назвал своего коллегу из Люксембурга «идиотом» и заявил, что «экстремистские либералы» хотят наводнить Европу мигрантами, а следовательно, и Венгрию. По его мнению, они несут неприемлемую точку зрения. «Жан Ассельборн — идиот, но венгры — нет. Народ Венгрии не нуждается в сумасшедших идеях Люксембурга», — отметил Сийярто.



В 2015 году страны ЕС достигли соглашения о расселении беженцев, которые уже попали на территорию союза, и ввел специальные квоты на прием мигрантов. 6 сентября 2017 года Суд Европейского Союза отклонил иски Словакии и Венгрии об отмене квот на мигрантов. В ответ Братислава и Будапешт отказались принимать беженцев, несмотря на решение суда.















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