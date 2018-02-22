Парламент преодолел президентское вето на закон «О вещании»

22.02.2018 13:17 На вчерашнем пленарном заседании председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе говорил о результатах встреч и обсуждений с представителями медиа и неправительственных организаций. Председатель парламента объяснил причины подготовки законодательных поправок и заявил, что поправки преследуют целью "не распылять десятки миллионов лари практически в нулевой рейтинг".



"Цель поправок заключается в том, чтобы не распылять десятки миллионов лари практически в нулевой рейтинг. Рейтинг тоже здесь не главное. Главное - социальное влияние. То есть, в нулевое социальное влияние не должны быть растрачены десятки миллионов. За эти годы были растрачены сотни миллионов лари, и здесь мы говорим о деньгах наших налогоплательщиков, на нулевое социальное влияние, за которым, к сожалению, спокойно наблюдали за эти годы, в том числе наши оппоненты, которые сегодня критикуют этот законопроект. Никого, к сожалению, не тревожило то, что происходило в "Общественном вещателе". В частности то, что в "Общественном вещателе" сотни миллионов лари были растрачены на нулевое социальное воздействие. Естественно, необходимо изменение этой ситуации, и именно этому изменению служат те два аспекта законопроекта, которые сегодня являются предметом вето" - сказал Ираклий Кобахидзе.



По словам председателя парламента Грузии, в результате дискуссии в связи с закупками было достигнуто соглашение.



"Мы сошлись в том, что существующую процедуру следовало изменить на новую модель - именно ту модель, которая изложена. Более того, наши оппоненты отметили, что это новое правило закупок следует распространить и на другие аналогичные субъекты. То есть, это правильно, и должно распространяться и на другие субъекты, такие как творческие союзы, например, театры. То есть было достигнуто согласие этого уровня. Рекомендовали применить это "коррупционное" правило, которое заработало для "Общественного вещателя". То есть, было достигнуто согласие этого уровня с неправительственными организациями и медиа-организациями, соответственно, на основании тех обсуждений для меня этот вопрос был снят" - заявил Ираклий Кобахидзе



По его же словам, была только одна рекомендация, которая в связи с конфликтом интересов подразумевала конкретизацию минимальных стандартов на уровне законодательства.



"У меня были дополнительные консультации с частью неправительственных организаций, и мы сошлись на том, что сядем, вместе обсудим дополнительные критерии, которые могут быть внесены в закон, и, если мы вместе увидим необходимость, в таком случае эти критерии обязательно будут дополнительно уточнены" - отметил Ираклий Кобахидзе.



Председатель Парламента Грузии также объяснил, какую проблему создавало существующее правило закупок. По его словам, проблема была довольно серьезной, и отражалась в конкретных результатах. По словам Ираклия Кобахидзе, по действующему на сегодня законодательству невозможно было купить качественную продукцию, и изменения решат именно эту проблему.



"Согласно закону, 25% должны быть потрачены "Общественным вещателем" посредством Аутсорсинга, или выноса наружу - продукция должна создаваться извне. Поскольку процедура была крайне негибкой, все эти годы "Общественный вещатель" не мог выполнить это обязательство. Проще говоря, по процедуре, которая ранее была представлена в законе, невозможно было купить качественную продукцию. Соответственно, что происходило за все эти годы: для производства качественной продукции "Общественный вещатель" брал в штат сотрудников, привлекал внутрь ресурс, и не выполнял обязательства, заложенные в законе. Такой была ситуация, и эта очень плохая ситуация была вызвана жестким правилом, связанным с закупками, поэтому проблема была очень ощутимая, и именно против этой проблемы изменился порядок, связанный с закупками"- заявил Ираклий Кобахидзе.



Говоря о рисках коррупции, председатель парламента отметил, что чем проще процедура, тем выше риск, но в случае ОВ существует ряд защитных механизмов.



"Это Попечительский совет, который контролирует деятельность "Общественного вещателя". Парламент, который может осуществлять надзор за деятельностью самого Попечительского совета. Служба государственного аудита и, наконец, если дело осложнится, то прокуратура, и общество, у которого есть доступ к любой информации, поскольку Совет попечителей укомплектован из очень широкого представительства. Механизмы предотвращения коррупции очень широко представлены в данном случае, соответственно, это страхует от риска, который может быть связан с коррупцией" - заявил Ираклий Кобахидзе



Он отметил, что даже двухэтапный тендер не мог дать "Общественному вещателю" возможность приобрести качественную продукцию.



Что касается рекламы, по словам председателя парламента Грузии, в связи с этим тоже есть логическая цепочка аргументов.



"Был поставлен вопрос, зачем "Общественному вещателю" нужен дополнительный рекламный компонент. У "Общественного вещателя" и ранее была реклама, это изменение было принято в условиях предыдущей власти, и самое интересное заключается в том, что тогда реклама была связана с продукцией, которой не было нужно создание "Общественного вещателя". Это спортивные передачи. Покупаете спортивную программу, Лигу чемпионов, Чемпионат Европы, Чемпионат мира, так что продукцию, как таковую, не создаете.



"Общественный вещатель" заявляет, что ему нужен рекламный компонент для стимулирования создания более качественной продукции. То есть в этом случае добавление рекламного компонента имеет гораздо более важную цель, чем имел в свое время, когда к спортивному компоненту добавилась реклама. Что касается международной практики, несколько раз были приведены международные данные, и я был удивлен, поскольку в данном случае международная практика говорит против наших оппонентов. И почему? Потому что, если мы возьмем государственное финансирование и возьмем рекламный компонент, в обоих случаях Грузия является аутсайдером. У других стран в Европе по сравнению с Грузией гораздо больше государственного финансирования, я здесь не говорю об абсолютных цифрах, я говорю по отношению к ВВП, и гораздо больше их доля с точки зрения коммерческой рекламы. То есть международная практика явствует о том, что у нашего "Общественного вещателя" гораздо меньше государственного финансирования, чем у европейских вещателей, а также у нашего "Общественного вещателя" гораздо меньшая доля рекламы, чем у европейских вещателей. То есть международная практика с начала и до конца укрепляет аргументы, которые были представлены с нашей стороны" - заявил Ираклий Кобахидзе.



Председатель парламента говорил также о международном опыте и отметил, что каждый европейский общественный вещатель имеет гораздо более высокие бюджетные и коммерческие доходы, чем в Грузии. Ираклий Кобахидзе отозвался на заявления представителей оппозиции.



"Со стороны оппонентов было совершенно неуместно приводить международную практику. Тогда, когда здесь шел разговор о том, что это изменение может вызвать колебания в контексте плюрализма в средствах массовой информации, что, естественно, является абсурдным. Один и два процента не могут вызвать какие-либо колебания на медиа рынке. Это невозможно. И с учетом того, что в течение нашего правления, за эти четыре года был резко увеличен телевизионный рынок, рекламный рынок. На 25 миллионов, 40% увеличился рекламный рынок с 2012 до 2016 года. Настолько высокая, видимо, маржа прибыли, что часто вещатели отказываются от миллионов лари доходов исходя из определенных целей. Например, когда в прошлом году была запущена избирательная кампания, одна из частных вещателей отказалась от нескольких миллионов доходов на основании того, что установила 90% скидку на политическую рекламу. Это результат тех достижений, которые мы имеем в плане медиа плюрализма" - заявил Ираклий Кобахидзе.



По его словам, в течение следующего одного года планируется наблюдать за развитием рынка, и если законодательные поправки негативно отразятся на рекламном рынке, закон будет пересмотрен. Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что цель положительная, и подразумевает предоставление ОВ возможности развития.



"Мы договорились с конкретными неправительственными организациями и оппонентами, что в течение следующего одного года мы будем наблюдать за развитием рынка, и если мы вместе увидим, что на рекламном рынке будут какие-то негативные последствия из-за этих законодательных поправок, мы вместе пересмотрим закон, который будет принят нами. Это общая картина, международная практика, анализ, что возьмет, от кого возьмет, сколько возьмет, и все это говорит как минимум о том, что ничего не портится. Цель является позитивной. Цель состоит в том, чтобы дать "Общественному вещателю" возможность развития, то есть из нулевого социального влияния подняться на позитивный результат. Это наша цель.



Когда шли дебаты по этому вопросу по телевидению, в обществе, не раз было сказано, что в "Общественном вещателе" кризис, и этот кризис наступил в этом году. И это, когда за все эти десятилетия при нулевом социальном эффекте в общей сложности тратились сотни миллионов лари. Какой это кризис, это политическое заявление чистой воды. Мы не можем спокойно смотреть на трату десятков миллионов лари впустую, мы говорим о деньгах, налогах, которые платят наши граждане. Мы не можем спокойно смотреть на трату десятков миллионов лари, оплачиваемых нашими гражданами ежегодно, к чему спокойно относились в течение прошлых лет, в том числе наши противники, что очень грустно для нас. Мы не можем этого сделать. Соответственно, мы должны сделать все, чтобы "Общественный вещатель" впервые в истории Грузии смог добиться минимального социального воздействия, которое должно у него быть. Это общая картина.



Я еще раз повторю, проект закона направлен на развитие "Общественного вещателя", и получение социального влияния. Этот законопроект практически не вызывает никакие изменения в отношении частных вещательных компаний с точки зрения доходов, с точки зрения медиа рынка. Тем не менее, мы выразили свою готовность уточнить некоторые регуляции, и над этим начнется работа, и консультации с нашими коллегами, а также с неправительственными организациями и средствами массовой информации. В течение следующих 1-1,5 лет мы будем наблюдать за медиа-рынком, и если будет идентифицирована какая-либо проблема для частных вещателей на медиа рынке, мы, безусловно, вмешаемся на основании законодательных поправок. Наконец, скажу, что медиа плюрализм это то, чего не было в Грузии до 2012 года, была полная монополия в области медиа, и плюрализм СМИ - это достижение, которое появилось в Грузии с 2012 года в условиях нынешней власти. Поэтому это то достижение, которое мы особенно бережем, и мы будем и впредь уделять особое внимание этому достижению"- заявил председатель парламента Грузии.



Парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили ознакомила депутатов с мотивированными замечаниями президента Грузии в отношении законопроекта "О проекте внесения поправок к Закону Грузии о вещании". После ознакомления с замечаниями, Анна Нацвлишвили ответила на вопросы, и выслушала мнения депутатов. В результате процедуры голосования парламент преодолел вето президента 83 голосами.



















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