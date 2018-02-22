Amnesty International - Власть Грузии не смогла обеспечить создание независимого следственного механизма

22.02.2018 14:09 Несмотря на неоднократные обещания, власть Грузии не смогла обеспечить создание независимого следственного механизма, и сохранилась безнаказанность представителей правоохранительных органов за нарушения прав человека - говорится в отчете Amnesty International о правах человека.



В отчет попали дела "Биржа мафии", самоубийства 8 августа 2016 года в селе Дапнари Западной Грузии 22 летнего Демура Стуруа, и другие.



"Несмотря на неоднократные обещания, власть Грузии не смогла обеспечить создание независимого следственного механизма, и сохранилась безнаказанность представителей правоохранительных органов за нарушения прав человека. В июне вместо независимого следственного механизма власть выступила с предложением создания нового департамента в прокуратуре, мандатом которого было названо расследование фактов ненадлежащего отношения, предположительно совершенного правоохранителями.



В июне обеих членов хип-хоп дуэта "Биржа мафия" задержали по обвинению во владении наркотических средств, за этим последовали демонстрации их сторонников. Задержанные музыканты заявляли, что правоохранители подбросили им наркотики в отместку за снятый музыкальный клип-шарж на полицейских. По словам музыкантов, их задержанию предшествовали содержащие угрозу требования полиции стереть видео. За протестными акциями последовало освобождение членов "Биржа мафии" из предварительного заключения под залог.



На основании обвинения музыкантов началось расследование в связи с превышением полномочия со стороны полицейских, которое к концу года еще не было завершено.



В июне городской суд Кутаиси оправдал полицейского, который обвинялся в превышении полномочия, и доведении человека до самоубийства. Дело касается самоубийства жителя села Дапнари Западной Грузии, 22-летнего Демура Стуруа 8 августа 2016 года. Иск прокуратуры базировался на нескольких доказательствах: письмо Демура Стуруа, где он откровенно обвинял сотрудника полиции в доведении до самоубийства, результаты экспертизы трупа, где подтверждается след насилия. Видеоматериал, где видно как полицейский сажает в машину Демура Стуруа в день его самоубийства, и распечатка телефонных звонков. С учетом существующих в деле доказательств неправительственные организации критически оценили решение суда. Прокуратура обжаловала решение суда"- говорится в отчете Amnesty International.



















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