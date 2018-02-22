Мустафа Эмре Чабук надеется, что суд в Грузии не решит экстрадировать его в Турцию

22.02.2018 14:52 Надеюсь, что суд Грузии не решит экстрадировать меня, - об этом заявил журналистам менеджер колледжа Демиреля Мустафа Эмре Чабук.



По словам Чабука, он верит, что Грузия – это демократическая и свободная страна, и она будет свободна и в своем решении.



Мустафа Эмре Чабук поблагодарил Amnesty International, аппарат народного защитника Грузии и международные организации за поддержку.



"24 мая на основании требования турецкой стороны об экстрадиции был задержан гражданин Турции Мустафа Чабук, проживающий в Грузии с 2002 года. Турецкая сторона обвиняет Чабука в "поддержке терроризма" и связях с Фетхуллахом Гюлленом. Несмотря на то, что в случае возвращения в Турцию Чабуку грозила реальная опасность пытки и ненадлежащего отношения в Турции, его заявка о присвоении статуса беженца в Грузии не была удовлетворена. Чабук обжаловал решение. К концу года он все еще оставался в предварительном заключении"- сказано в отчете Amnesty International:



Чабук сегодня присутствовал на презентации исследования Amnesty International. Вместе с азербайджанским журналистом Афганом Мухтарлы, его дело попало в категорию возможного нарушения прав человека.



«Amnesty International – самая сильная международная организация по части прав человека. Хочу поблагодарить руководителя этой организации в Грузии. Он очень меня поддерживал вместе с аппаратом народного защитника и международными неправительственными организациями. Период задержания закончился, однако суд продолжается. Надеюсь, суд Грузии не решит экстрадировать меня. Верю, что Грузия - это демократическая и свободная страна, и она будет свободна и в своем решении», - заявил Мустафа Эмре Чабук.















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