Грузинским библиотекарям придется сдать экзамены, чтобы сохранить работу

22.02.2018 15:02 В Тбилиси планируется модернизация библиотек. По словам заместителя мэра Софьи Хунцария, ситуация в библиотеках не соответствует стандартам, и существуют некоторые проблемы, в том числе инфраструктурные. По заявлению Хунцария, поэтому основанная при мэрии Тбилиси новая компания планирует создание библиотек высокого стандарта, нагруженных мультимедийной функцией.



По ее же информации, сотрудники библиотек пройдут месячный курс переподготовки, и после этого состоится тестирование.



По заявлению Хунцария, работу сохранят те, кто сдаст экзамены.



"Проблемы, с которыми мы столкнулись, важно своевременно исправить. Медиатеки и библиотеки объединятся, поскольку медиатека само по себе подразумевает, что является библиотекой. Разумеется, нам необходимы квалифицированные кадры. Им обязательно придется пройти тестирование, но тестирование будет в том деле, которому они сегодня служат. Нам требуются библиотеки высокого стандарта, нагруженные новой мультимедийной функцией, а книжный фонд следует обновить"- заявила Софья Хунцария.

















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