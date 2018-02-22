Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинским библиотекарям придется сдать экзамены, чтобы сохранить работу


22.02.2018   15:02
В Тбилиси планируется модернизация библиотек. По словам заместителя мэра Софьи Хунцария, ситуация в библиотеках не соответствует стандартам, и существуют некоторые проблемы, в том числе инфраструктурные. По заявлению Хунцария, поэтому основанная при мэрии Тбилиси новая компания планирует создание библиотек высокого стандарта, нагруженных мультимедийной функцией.

По ее же информации, сотрудники библиотек пройдут месячный курс переподготовки, и после этого состоится тестирование.

По заявлению Хунцария, работу сохранят те, кто сдаст экзамены.

"Проблемы, с которыми мы столкнулись, важно своевременно исправить. Медиатеки и библиотеки объединятся, поскольку медиатека само по себе подразумевает, что является библиотекой. Разумеется, нам необходимы квалифицированные кадры. Им обязательно придется пройти тестирование, но тестирование будет в том деле, которому они сегодня служат. Нам требуются библиотеки высокого стандарта, нагруженные новой мультимедийной функцией, а книжный фонд следует обновить"- заявила Софья Хунцария.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Позиция Грузии в рейтинге восприятия коррупции ухудшилась на 1 балл
Авиакомпания «Победа» свяжет Кутаиси с Москвой и Петербургом
Авиакомпания Ryanair может начать полеты из Кутаиси в 2019 году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россельхознадзор серьезно обеспокоен фитосанитарной обстановкой на территории Абхазии
По обвинению в убийстве Павла Ардзинба разыскивается россиянин славянской внешности
Преступник из Молдовы взял фамилию жены и попытался сбежать в Абхазию
Цихелашвили: Для достижения мира и стабильности в долгосрочной перспективе необходимы усилия для разрешения конфликтов
Чемпионат мира по футболу может повлиять на туристический поток в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе 2018г, сократилось на 3%
Правительство Германии предлагает иностранцам €3000, если те вернутся на родину
Amnesty International – Власти Грузии не смогли обеспечить создание независимого следственного механизма
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна