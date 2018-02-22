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«Европейская Грузия» вызывает вызывает двух министров в парламент
22.02.2018 15:26
«Европейская Грузия» вызывает министра финансов Мамуку Бахтадзе и министра иностранных дел Михаила Джанелидзе в парламент.
По словам оппозиционного депутата Зураба Чиаберашвили, цель реформы накопительной системы – обман сегодняшних пенсионеров.
По его словам, реформа не посчитана и нереальна, в результате чего в Грузии увеличится безработица.
«Министр финансов должен представить нам детальный анализ, на чем основана реформа», — заявил Чиаберашвили.
Что касается министра иностранных дел, цель его вызова – выяснения вопросов подготовки к очередному раунду женевских переговоров и возможные риски визалиберализации.
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