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«Европейская Грузия» вызывает вызывает двух министров в парламент


22.02.2018   15:26
«Европейская Грузия» вызывает министра финансов Мамуку Бахтадзе и министра иностранных дел Михаила Джанелидзе в парламент.

По словам оппозиционного депутата Зураба Чиаберашвили, цель реформы накопительной системы – обман сегодняшних пенсионеров.

По его словам, реформа не посчитана и нереальна, в результате чего в Грузии увеличится безработица.

«Министр финансов должен представить нам детальный анализ, на чем основана реформа», — заявил Чиаберашвили.

Что касается министра иностранных дел, цель его вызова – выяснения вопросов подготовки к очередному раунду женевских переговоров и возможные риски визалиберализации.






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