В марте завершаются полномочия посла США в Грузии

22.02.2018 16:07 Посол Соединенных Штатов Америки Ян Келли покидает Грузию. По информации журналиста Первого канала, в эти минуты Келли проводит прощальную встречу с представителями СМИ, правительства и неправительственных организаций.



Как отметил Ян Келли, он завершит дипломатическую деятельность, и соответственно работу на должности посла США в Грузии в конце марта.



На встрече Ян Келли подведет итоги деятельности в Грузии.



Ян Кроуфорд Келли — американский государственный деятель, который с 2010 по 2013 год работал в качестве представителя США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). До этого он работал представителем Государственного департамента США с 2009 по 2010 год.



Келли получил образование в колледже святого Олафа Северо-Западного университета и в Колумбийском университете, где он до прихода на дипломатическую службу преподавал русский язык и получил докторскую степень в области славистики и литературы. Он говорит на русском, итальянском, сербско-хорватском и турецком.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

