Amnesty International: Мы с тревогой следим за ситуацией вокруг «Рустави 2»

22.02.2018 17:43 Международная организация Amnesty International обнародовала очередной отчет, отражающий положение прав человека в Грузии в 2017 году. Документ является довольно критическим, и в него вошли все шумные дела и факты, которые произошли в минувшем году, и привлекли внимание местного сообщества и всего мира. В том числе в ходе оценки недостатков, существующих в судебной системе, названо дело телекомпании "Рустави 2", и судебный процесс вокруг нее.



В отчете сказано, что 2 марта Верховный суд принял решение о возвращении телевидения бывшим владельцам, которые считаются сторонниками власти. Члены неправительственной организации выразили тревогу в связи с этим, а Европейский суд приостановил исполнение решения.



Кроме дела "Рустави 2" в отчет также попало дело Афгана Мухтарлы. В документе говорится также о других фактах нарушения прав человека, в том числе отмечены дела хип-хоп дуэта "Биржа мафия", и Демура Стуруа.



"Пытки сейчас менее проблематичны, однако Грузии необходим эффективный механизм для расследования механизма пытки. Без системных изменений всегда будет опасность нарушения со стороны правоохранителей. Среди вопросов, вызывающих озабоченность, мы выдвинули правосудие, свободу СМИ. А также мы обращаем внимание на то, что происходит в сепаратистских регионах. Мы с тревогой следим за тем, что происходит в связи с телекомпанией "Рустави 2".



Все, что уменьшает медиа плюрализм, вызывает беспокойство. Прозрачность Суда, и защита этого принципа имеют существенное значение. В этом деле, очевидно, существуют признаки того, что имело место влияние власти на процесс по политическому мотиву. Касательно дела Чабука, у Грузии, как у любой другой страны, есть обязательство обеспечить защиту людей, нуждающихся в международной защите. Возвращение Чабука в Турцию является реальной угрозой его пытки, и несправедливого суда, поэтому он не должен возвращаться в Турцию.



А также стоит сожаления то, что произошло в связи с Афганом Мухтарлы. Грузия в течение ряда лет считалась безопасным местом для людей, которые нуждались в защите, и особенно для политических эмигрантов из Азербайджана. Шокирующим было то, что его похитили здесь, и перевезли в Азербайджан. Этот человек не сделал ничего незаконного, и не должен быть в заключении. Мы требуем его немедленного освобождения. А также требуем эффективного расследования обстоятельств его похищения"- отметил представитель Amnesty International.















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