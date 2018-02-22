Парламент Грузии превратился в филиал GDS TV — Роман Гоциридзе

22.02.2018 17:53 Парламент Грузии превратился в исполнителя чужой воли и своего рода филиал GDS, считает лидер фракции «Национальное движение» грузинского парламента Роман Гоциридзе.



Так оценил депутат факт преодоления парламентом вето президента и повторного утверждения законопроекта о внесении изменений в закон «О вещании».



«Напрасно вы приписываете себе авторство этого закона. На самом деле он был создан где-то за кулисами или в подвалах GDS, и вам его всучили в руки — это реальность», — заявил Гоциридзе, обращаясь к депутатам парламентского большинства еще на пленарном заседании.



Отметим, что GDS — телекомпания, созданная в свое время Бидзиной Иванишвили и до сих пор связанная с семьей бывшего премьера. После реорганизации на Общественном телевидении Грузии туда был переведен основной состав журналистов и редакторов, работавших в выпусках новостей и информационной службе GDS, а руководитель телеканала стал гендиректором Общественного ТВ.



По мнению Романа Гоциридзе, парламент Грузии сделал очень плохое дело и выполнил задание, спущенное «сверху». Лидер «Национального движения» уверен, что в душе его коллегам из парламентского большинства «не по себе и очень стыдно» за этот шаг.



Как сообщалось ранее, 21 февраля парламент Грузии преодолел вето президента, наложенное на поправки в закон «О вещании» и 83 голосами заново утвердил законопроект. В случае, если президент Георгий Маргвелашвили откажется от подписания законопроекта, его подпишет председатель парламента, и закон вступит в силу. Он позволит Общественному телевидению размещать в своем эфире платную рекламу в рабочие часы, сократит втрое время, отведенное на размещение бесплатной социальной рекламы, откроет возможность направлять средства госбюджета на финансирование начинающих предприятий.



Против законопроекта активно выступали как представители частных телекомпаний, так и оппозиция и администрация президента. По мнению оппонентов, закон создает чересчур льготные условия для Общественного телевидения, ставит его в привилегированное и внеконкурентное положение и приведет к банкротству частных телекомпаний.





Отметим, что особой самостоятельностью парламент Грузии не отличался и при прежних властях и постоянно подвергался критике со стороны оппонентов за выполнение воли правительства (или правителя).















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