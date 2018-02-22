Суд обязал полицию открыть дело по жалобе Саакашвили о его похищении

22.02.2018 17:56 Печерский райсуд обязал полицию провести расследование в деле по ходатайству защиты экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили о его выдворении из Украины. Об этом Укринформу сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.



"Суд обязал уполномоченных лиц Печерского райуправления Национальной полиции в Киеве внести в ЕРДР сведения об осуществлении уголовного преступления и начать расследование. Решение суда обжалованию не подлежит, открыто уголовное производство", - сказал он.



Чернолуцкий добавил, что жалобу о похищении и незаконном выдворении Саакашвили защита подала 12 февраля в 15.30, вскоре после задержания политика в ресторане "Сулугуни" в Киеве.



Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили подал в Окружной админсуд Киева иск о событиях 12 февраля. Ответчиками указаны Государственная миграционная служба, Госпогранслужба и МВД.



Истец просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных образований ГТС, ГПС и МВД от 12 февраля 2018 года по выполнению решения о возвращении Саакашвили в страну предыдущего пребывания. Истец также просит суд обязать соответствующее структурное образование Государственной миграционной службы отменить это решение.



В июле 2017 года Саакашвили указом Президента был лишен украинского гражданства.



10 сентября 2017 года Саакашвили попал на территорию Украины из Польши, не пройдя пограничный контроль. В сентябре суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. Кроме того, суд отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе в признании его беженцем.



12 февраля 2018 военнослужащие Госпогранслужбы и представители Государственной миграционной службы Украины задержали Саакашвили в Киеве и выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года.



Пограничники запретили Михеилу Саакашвили въезд в Украину на три года — до 13 февраля 2021 года.















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