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Amnesty International: Парламентская оппозиция обвиняет власть в нанесении ущерба репутации страны


22.02.2018   18:38
Парламентская оппозиция отзывается на отчет Amnesty International. В оппозиции говорят, что негативный отчет, опубликованный известной неправительственной организацией в отношении Грузии, наносит урон международному имиджу страны.

В отчете, где идет разговор о деле Мустафы Эмре Чабука, а также азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, также сказано о том, что в стране не заработал независимый следственный механизм. В оппозиции говорят, что вопросы по этим темам есть не только за пределами страны, но и внутри страны.

В "Национальном движении" заявили, что отчет является тревожным, и власть должна сделать действенные шаги.

"Отчет тревожный, мы видим, что ежедневно репутация Грузии уничтожается. Грузия, которая должна быть примером демократии в регионе, страной, которая усиливает свое стратегическое значение именно тем, что в этой стране в отличии от некоторых соседних государств, права человека защищены, еще раз становится похожей на очередную страну постсоветского пространства, которая попирает права человека.

"К сожалению, такие отчеты создадут большие проблемы европейской повестке дня нашей страны, нашим отношениям с НАТО, и соответственно государство обязано немедленно отреагировать конкретными шагами"- заявила заместитель председателя парламентской фракции "Национальное движение" Саломэ Самадашвили.

В то же время в "Европейской Грузии" заявляют, что данный отчет еще раз явствует о том, что необходимо создать в парламенте следственную комиссию по делу Афгана Мухтарлы.

"Отчет этой авторитетной организации, где наглядно представлено дело Мухтарлы, является еще одним аргументом того, почему должна быть создана парламентская следственная комиссия. Комиссия, которую "Европейская Грузия" и парламентское меньшинство требует с июня прошлого года. "Грузинская мечта" не минует ответственности в связи с этим вопросом"- говорит Георгий Канделаки.







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