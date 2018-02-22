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Ян Келли: Путь, которому вы следуете, сложен, может оказаться и длинным, но вы не одни


22.02.2018   19:45
Путь, которому вы следуете, сложен, может оказаться и длинным, однако вы не одни, - об этом заявил посол США в Грузии Ян Келли, который подытожил свою трехлетнюю деятельность в Грузии.

«Когда американский вице-президент Пенс находился здесь 1 августа 2017 года, он сказал очень важные слова: «Мы с вами». После моего отъезда нашу миссию и поддержку ваших усилий продолжат мой заместитель Элизабет Руд и последующие послы. Продолжение Грузией этого курса, даст будущим послам США возможность называть Грузию не только партнером, а и союзником», - заявил Келли.

По словам Яна Келли, он верит в Грузию и грузинских граждан, а также в то, что устремления страны увенчаются успехом.

Янн Келли завершает дипломатическую деятельность в Грузии.






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