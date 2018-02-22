Ян Келли: Путь, которому вы следуете, сложен, может оказаться и длинным, но вы не одни

22.02.2018 19:45 Путь, которому вы следуете, сложен, может оказаться и длинным, однако вы не одни, - об этом заявил посол США в Грузии Ян Келли, который подытожил свою трехлетнюю деятельность в Грузии.



«Когда американский вице-президент Пенс находился здесь 1 августа 2017 года, он сказал очень важные слова: «Мы с вами». После моего отъезда нашу миссию и поддержку ваших усилий продолжат мой заместитель Элизабет Руд и последующие послы. Продолжение Грузией этого курса, даст будущим послам США возможность называть Грузию не только партнером, а и союзником», - заявил Келли.



По словам Яна Келли, он верит в Грузию и грузинских граждан, а также в то, что устремления страны увенчаются успехом.



Янн Келли завершает дипломатическую деятельность в Грузии.















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