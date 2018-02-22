Грузия особая страна, с которой я никогда не смогу попрощаться - посол США

22.02.2018 19:52 В конце марта посол США в Грузии закончит 33-летнюю дипломатическую карьеру. Соответственно завершает трехлетнюю деятельность в Грузии в ранге посла. Ян Келли заявил об этом на сегодняшнем мероприятии.



"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, и поделиться с вами опытом и впечатлениями своей деятельности в Грузии. А также поговорить о направлении наших двухсторонних отношений.



Многие из вас знают, что Грузия для меня особая страна, и это то место, с которым я в действительности никогда не смогу попрощаться.



Возможно, помните, что впервые я приехал в Грузию в 1976 году, как студент. Тогда у страны были тяжелые дни. Тогда на меня произвели большое впечатление грузинский народ, и богатая культура страны. Но десятки лет назад ее красота и жизнеспособность была за железной занавесью.



Приехав в Грузию из сурового, серого советского индустриального Севера я почувствовал здесь жизнерадостность и легкость прекрасной страны. Это те свойства, которые всегда придавали особенность Грузии, и выделяли ее от других советских республик. На протяжении моей дипломатической карьеры я два раза гостил в Грузии, наблюдал, как освобождалась страна от советских оков. Несмотря на множество препятствий, и несколько трагических конфликтов, Грузия смогла выжить и успешно развиваться"- отметил Ян Келли.















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