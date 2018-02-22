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Тбилисские библиотекари недовольны планами реформы мэрии


22.02.2018   20:04
Планы мэрии Тбилиси начать реформу городских библиотек вызвали недовольство у библиотекарей — они опасаются, что часть библиотек закроют и многие из них останутся без работы.

В начале февраля мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что ситуацию в городских библиотеках планируется изменить радикально, чтобы они стали привлекательней для жителей столицы. Разработать концепцию этих изменений Каладзе поручил администрации мэрии.

«Мы были на встрече у заместителя мэра. Были намеки, что библиотеки старые, разрушены, в плачевном состоянии, поэтому они должны быть упразднены … Сотрудников тоже собираются сокращать», — сообщила журналистам заведующая библиотекой №19 Ирина Кенчадзе.

Против возможного сокращения сотрудников библиотек выступают и представители оппозиционной фракции в сакребуло (горсовете) Тбилиси «Единое национальное движение».
«По информации сотрудников, в 36 библиотеках работают около 350 сотрудников и их планируют сократить. Этих людей выгоняют на улицу. Помимо того, что эти люди остаются без работы, мэрия Тбилиси фактически упраздняет те культурные и образовательные центры, какими являются библиотеки», — сказала депутат от фракции ЕНД в сакребуло Марика Датукишвили.

На эти обвинения пришлось отвечать мэрии Тбилиси, где сегодня заместитель мэра Софо Хунцария встретилась с представителями городских библиотек.
По словам Хунцария, планируется модернизация, а не ликвидация библиотек.

«Из 36 библиотек в 30 у нас очень тяжелая ситуация с инфраструктурой. Еще одна проблема — это хранение книг. Работать приходится в невыносимых условиях. Соответственно, это отражается и на читателях. Безусловно, зарплаты у библиотекарей низкие, и мы должны предпринять определенные шаги, чтобы исправить систему и получить библиотеки нового типа», — отметила Хунцария.

Заместитель мэра считает, что персонал библиотек должен соответствовать современным стандартам. В связи с этим в ближайшие два месяца каждый сотрудник будет переподготовлен.

В случае успешной сдачи тестирования библиотекари будут трудоустроены в новой организации, основанной мэрией Тбилиси.
Также Хунцария указала на то, что предстоит изменить юридическое положение библиотек. На сегодняшний день организация «Главная библиотека Тбилиси», которая объединяет городские библиотеки, относится к министерству культуры, а финансируется из мэрии.

Соответственно, планируется создать новую организацию при столичной мэрии, которая объединит как обычные городские библиотеки, так и три медиатеки, которые с 2013 года действуют в парке Ваке и на окраине города — в районе Варкетили и в Парке отдыха ветеранов в районе Надзаладеви.

Во всех трех медиатеках хранится более 20 тысяч книг, они оборудованы читальными залами, компьютерными пространствами и мультимедийными комнатами.






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