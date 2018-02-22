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Ян Келли: Грузия должна развивать и защищать свободные и плюралистские СМИ
22.02.2018 20:29
Грузия должна развивать, и защищать свободные и плюралистские СМИ- заявил посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Ян Келли на прощальной встрече с представителями СМИ, власти, и неправительственных организаций.
"Грузия должна развивать, и защищать свободные и плюралистские медиа. Томасу Джефферсону принадлежат следующие слова: "Если бы мне надо было решить, правительство без прессы, или пресса без правительства, я бы без колебания избрал последнее". Его позиция ясная - не существует демократии без свободных медиа. Нельзя допускать запугивание СМИ, или притеснение другим способом альтернативного мнения. Никто не должен посягать на право народа, иметь доступ к информации, и обеспечивать подотчетность избранных им лидеров.
По отношению медиа вопросов на правительство возложена функция, развивать сильную стратегическую коммуникацию. Руководящие лица осознают необходимость ясно и последовательно передавать населению экономические и политические преимущества объединения с Западом, и западных ценностей. Ваше будущее с Западом. Я увидел это еще в 1976 году. Ваше стремление к свободе, терпимость к отличающимся идеям даже в то время выделяло вас, и указывало на то, что путь вашего будущего направится к Западу"- заявил Ян Келли.
По его же словам, система контроля и взаимного равновесия между ветвями власти оправдает только тогда, когда законодательный орган станет полностью оснащенным властью институтом, получит функции надзора над исполнительной ветвью, особенно над службами безопасности.
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