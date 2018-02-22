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Германия предлагает материальную помощь желающим добровольно вернуться на родину


22.02.2018   20:31
Федеральное правительство Германии предлагает материальную и нематериальную помощь иностранцам, желающим добровольно вернуться на родину.

Согласно информации МИД Грузии, данная программа REAG/GARP охватывает и грузинских граждан. Программа предусматривает как оплату проезда, так и возможность получения дополнительной финансовой поддержки.

При этом под действие данной программы подпадают только следующие категории грузинских граждан;

— лица, заехавшие на территорию Германии до задействования безвизового режима, то есть до 27 марта 2017 года, но получившие отказ в предоставлении убежища, если в их отношении ещё не истек определенный соответствующими ведомствами Германии крайний срок, в который они должны покинуть территорию Германии;

— лица, в отношении которых продолжается рассмотрение их прошения об убещище;

-лица, получившие убежище в Германии, но выразившие желание добровольно вернуться в Грузию.

Согласно информации германской стороны, в срок до 28 февраля 2018 года, кроме оплаты проезда, существует возможность получения от правительства Германии финансовой помощи в размере 3000 евро на улучшение условий жизни при возвращении в Грузию.

Боллее подробно о данной программе можно узнать на соответствующем веб-портале, информация доступна, в том числе на русском языке.






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