Глава МИД призвал нелегальных иммигрантов из Грузии воспользоваться предложением правительства Германии

22.02.2018 21:58 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе призывает проживающих в Германии граждан Грузии, которые хотят вернуться на родину, воспользоваться предложением Федеративная Республика Германии.



Как заявил Джанелидзе, это поддержка немецкого правительства, которая содействует приехавшим в Германию гражданам в возвращении в свою страну.



«Это поддержка, которую выражает страна – наш партнер, в этом случае Германия, чтобы содействовать нашим гражданам, которые приехали в Германию и хотят вернуться в свою страны. Тем, кто нелегально находится в Германии, и хочет вернуться на родину, правительство Германии предлагает специальные условия, финансовую помощь и возмещение расходов, необходимых для возвращения в Грузию и создании условий. Сумма довольно значительная», — заявил министр иностранных дел.



По его словам, внешнеполитическое ведомство максимально широко и активно будет распространять эту информацию по своим каналам, диаспорным и соответствующим организациям, чтобы все смогли воспользоваться новой возможностью и вернуться на родину.



«Мы надеемся, что это принесет конкретные результаты для тех людей, которые хотят вернуться на родину, и я призываю их воспользоваться этой возможностью», — заявил Михаил Джанелидзе.



Федеральное правительство Германии предлагает материальную и нематериальную помощь иностранцам, желающим добровольно вернуться на родину.



Согласно информации МИД Грузии, правительство Германии и Международная организация Миграции осуществляют проект «REAG/GARP – Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany (REAG); Government Assisted Repatriation Programme (GARP)», который предлагает материальную и нематериальную помощь иностранцам, желающим добровольно вернуться на родину. Согласно программе (REAG/GARP) учтено как возмещение расходов на поездку на родину, так и возможность дополнительной финансовой помощи.















