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Глава МИД призвал нелегальных иммигрантов из Грузии воспользоваться предложением правительства Германии


22.02.2018   21:58
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе призывает проживающих в Германии граждан Грузии, которые хотят вернуться на родину, воспользоваться предложением Федеративная Республика Германии.

Как заявил Джанелидзе, это поддержка немецкого правительства, которая содействует приехавшим в Германию гражданам в возвращении в свою страну.

«Это поддержка, которую выражает страна – наш партнер, в этом случае Германия, чтобы содействовать нашим гражданам, которые приехали в Германию и хотят вернуться в свою страны. Тем, кто нелегально находится в Германии, и хочет вернуться на родину, правительство Германии предлагает специальные условия, финансовую помощь и возмещение расходов, необходимых для возвращения в Грузию и создании условий. Сумма довольно значительная», — заявил министр иностранных дел.

По его словам, внешнеполитическое ведомство максимально широко и активно будет распространять эту информацию по своим каналам, диаспорным и соответствующим организациям, чтобы все смогли воспользоваться новой возможностью и вернуться на родину.

«Мы надеемся, что это принесет конкретные результаты для тех людей, которые хотят вернуться на родину, и я призываю их воспользоваться этой возможностью», — заявил Михаил Джанелидзе.

Федеральное правительство Германии предлагает материальную и нематериальную помощь иностранцам, желающим добровольно вернуться на родину.

Согласно информации МИД Грузии, правительство Германии и Международная организация Миграции осуществляют проект «REAG/GARP – Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany (REAG); Government Assisted Repatriation Programme (GARP)», который предлагает материальную и нематериальную помощь иностранцам, желающим добровольно вернуться на родину. Согласно программе (REAG/GARP) учтено как возмещение расходов на поездку на родину, так и возможность дополнительной финансовой помощи.






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