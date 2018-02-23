|
Квирикашвили: Решение в связи с несколькими судьями вызвало вопросы в обществе и эти вопросы есть и у нас
23.02.2018 10:48
Решение в связи с несколькими судьями вызвало вопросы в обществе и эти вопросы есть и у нас, — премьер-министр Грузии откликается на назначение Высшим советом юстиции 44 судей на бессрочный срок.
«Среди них, есть тяжелая реакция в связи с бессрочным назначением в палату Тбилисского апелляционного уголовного суда судьи Манучара Капанадзе, рассматривающего дело Сулхана Молашвили. Думаю необходимо и очень важно, чтобы на эти вопросы были даны обоснованные, публичный ответы», — говорится в заявлении Георгия Квирикашвили.
По словам премьера, чувство справедливости является основой, на которой строится демократическое и справедливое государство.
«Конечно, все осознают, что институциональные решения всегда не могут совпадать с публичными восприятиями, однако существуют случаи, которые касаются ценностей и объединяют всю нацию. Именно борьба за ценности объединила наш народ и под руководством Иванишвили победы добилась «Грузинская мечта».
Мы обязаны беречь это достижение и ни в коем случае не оставлять без ответов вопросы общества, которые абсолютно легитимны.
Я надеюсь, что «Грузинская мечта» найдет в себе силу, которая даст возможность нашей стране укрепить то достижение, которое принесла нам многолетняя борьба и 2012-ый год», — заявляет премьер-министр.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна