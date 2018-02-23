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Квирикашвили: Решение в связи с несколькими судьями вызвало вопросы в обществе и эти вопросы есть и у нас


23.02.2018   10:48
Решение в связи с несколькими судьями вызвало вопросы в обществе и эти вопросы есть и у нас, — премьер-министр Грузии откликается на назначение Высшим советом юстиции 44 судей на бессрочный срок.

«Среди них, есть тяжелая реакция в связи с бессрочным назначением в палату Тбилисского апелляционного уголовного суда судьи Манучара Капанадзе, рассматривающего дело Сулхана Молашвили. Думаю необходимо и очень важно, чтобы на эти вопросы были даны обоснованные, публичный ответы», — говорится в заявлении Георгия Квирикашвили.

По словам премьера, чувство справедливости является основой, на которой строится демократическое и справедливое государство.

«Конечно, все осознают, что институциональные решения всегда не могут совпадать с публичными восприятиями, однако существуют случаи, которые касаются ценностей и объединяют всю нацию. Именно борьба за ценности объединила наш народ и под руководством Иванишвили победы добилась «Грузинская мечта».

Мы обязаны беречь это достижение и ни в коем случае не оставлять без ответов вопросы общества, которые абсолютно легитимны.

Я надеюсь, что «Грузинская мечта» найдет в себе силу, которая даст возможность нашей стране укрепить то достижение, которое принесла нам многолетняя борьба и 2012-ый год», — заявляет премьер-министр.






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