Лидеры США и стран Балтии обсудят 3 апреля в Вашингтоне безопасность и сотрудничество в экономике

23.02.2018 10:53 Президент США Дональд Трамп примет 3 апреля в Вашингтоне глав государств Латвии, Литвы и Эстонии.



Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе президента Эстонии, "главной темой совместной встречи станет безопасность и экономическое сотрудничество".



"Эта встреча в годовщину столетия нашей независимости еще раз подтверждает особые связи и хорошее сотрудничество между государствами Балтии и США", - отметила советник по международным вопросам президента Эстонии Лаури Куусинг (Lauri Kuusing), отметив, что "США никогда не признавала оккупации государств Балтии Советским союзом".



"Наше сотрудничество в области безопасности очень хорошее и все четыре государства вкладывают в 2018 году не менее 2 процентов ВВП. С другой стороны, обе стороны заинтересованы в увеличении бизнес-контактов и усилении экономических отношений", - сказала Л.Куусинг.



Она отметила, что наряду со встречей глав государств в Вашингтоне пройдет и деловой форум.



Тем временем, как заявил в четверг министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, эта встреча будет возможностью обсудить ряд важных вопросов, включая вопросы безопасности, экономики и образования и имеет также большое символическое значение в контексте отмечаемого в этом году столетия Балтийских государств.



Э.Ринкевич на пресс-конференции после встречи с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном в Риге поблагодарил Вашингтон за финансовую поддержку латвийской оборонной отрасли и присутствие американских военнослужащих в Латвии.



Он отметил, что с Дж.Салливаном обсуждались также подготовка к предстоящему саммиту НАТО, сотрудничество в устранении элементов гибридной войны и улучшение кибербезопасности.



Дж.Салливан поздравил страны Балтии со столетием, отметив, что Латвия и США являются партнерами как в двухсторонних отношениях, так и через ЕС.



В свою очередь, как сообщил советник президента Литвы Нериюс Аляксеюнас, глава государства Даля Грибаускайте на встрече с лидером США собирается обсудить вопросы безопасности и повестку дня предстоящего в июле саммита НАТО.



"Главной темой будет безопасность, это прекрасный повод обсудить предстоящий саммит НАТО", - сказал советник.



По его словам, для Литвы важны присутствие батальонов НАТО и сил США в регионе, укрепление противовоздушной обороны.



Как сказал Н.Аляксеюнас, на встрече также намечается обсудить экономические отношения, включая импорт сжиженного природного газа из США в Литву.



Советник отметил, что США проявили исключительное внимание к визиту, присвоив ему высокий дипломатический статус - на дипломатическом языке он называется не рабочим визитом, а саммитом США и стран Балтии.















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