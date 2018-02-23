Демократы США просят выделить $300 млн на борьбу с вмешательством РФ в выборы

23.02.2018 10:55 Лидеры Демократической партии США в среду призвали Конгресс выделить Федеральному бюро расследований $300 миллионов для борьбы с исходящими из-за рубежа усилиями, направленными на вмешательство в выборы в ноябре 2018 года, на фоне растущих опасений о попытках России повлиять на голосование.



Лидер демократов в Сенате Чак Шумер и лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси попросили, чтобы дополнительные средства были включены в законопроект о финансировании работы правительства, который Конгресс намерен принять до 23 марта. В качестве причины они назвали предупреждения спецслужб о том, что Россия пытается вмешаться в предстоящие промежуточные выборы в Конгресс и региональные выборы.



“Дополнительное финансирование должно быть направлено на обеспечение наличия ресурсов и людских резервов для борьбы с влиянием враждебных зарубежных агентов, действующих в США, особенно российских, которые орудуют на наших платформах в соцсетях”, - говорится в письме, отправленном Шумером, Пелоси и ведущими демократами комитетов по ассигнованиям Конгресса.



Письмо адресовано лидеру сенатского большинства Митчу Макконнеллу и спикеру Палаты представителей Полу Райану.



Руководители американских спецслужб на прошлой неделе предупредили сенаторов о том, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы-2018, где на кону стоит контроль над Конгрессом, как сделала это в 2016 году.



В минувшую пятницу американский Минюст обнародовал список из 13 граждан РФ и трех организаций, которым предъявил обвинение во вмешательстве в выборы и политический процесс в США.



Москва отрицает обвинения во вмешательстве в выборы, а Трамп отвергает предположения о сговоре своего штаба с Москвой.



Министерство внутренней безопасности США в 2017 году сообщило, что российские хакеры попытались атаковать системы, отвечающие за проведение выборов в 21 штате, проникнув в несколько сетей.















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