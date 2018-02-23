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Мустафа Эмре Чабук просит прокуратуру Грузии о госзащите
23.02.2018 12:46
Менеджер колледжа Демиреля Мустафа Эмре Чабук внес в прокуратуру заявление с просьбой включения в государственную программу защиты.
Чабук находился в прокуратуре вместе с адвокатом. Мустафа Эмре Чабук сообщил журналистам, что после его ареста в адрес супруги и детей поступали послания, содержавшие угрозы, и правительство Грузии не оставило их беззащитными.
По заявлению Чабука, в отношении него также существует угроза, о чем он не может говорить вслух и детально, однако видит необходимость также быть включенным в программу государственной защиты.
«Обществу известно, что после моего ареста в адрес моей супруги и детей осуществлялись послания, содержавшие угрозы, из-за этого их жизни угрожала опасность. Я признателен, что правительство Грузии, соответствующие органы не оставили их без внимания и охраны и включили в государственную программу защиты. Этот факт давал мне в тюрьме большую силу духа и успокаивал. Таким образом я чувствовал поддержку грузинского государства. Сегодня, несмотря на мое освобождение, и я, и моя семья по-прежнему находимся в сложной ситуации. Какого типа опасность может быть, я не могу говорить вслух и детально. Я прошу соответствующую службу еще раз проявить чуткость и на некоторое время включить и меня вместе с семьей в государственную программу защиты», - сказал Мустафа Эмре Чабук.
По словам адвоката Чабука Сосо Бараташвили, может существовать угроза похищения Чабука таким же методом, как это произошло в Азербайджане, когда похитили человека, освобожденного по тому же обвинению, и он оказался в Турции. Поэтому, по его словам, необходимо включить Чабука в программу защиты.
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