Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мустафа Эмре Чабук просит прокуратуру Грузии о госзащите


23.02.2018   12:46
Менеджер колледжа Демиреля Мустафа Эмре Чабук внес в прокуратуру заявление с просьбой включения в государственную программу защиты.

Чабук находился в прокуратуре вместе с адвокатом. Мустафа Эмре Чабук сообщил журналистам, что после его ареста в адрес супруги и детей поступали послания, содержавшие угрозы, и правительство Грузии не оставило их беззащитными.

По заявлению Чабука, в отношении него также существует угроза, о чем он не может говорить вслух и детально, однако видит необходимость также быть включенным в программу государственной защиты.

«Обществу известно, что после моего ареста в адрес моей супруги и детей осуществлялись послания, содержавшие угрозы, из-за этого их жизни угрожала опасность. Я признателен, что правительство Грузии, соответствующие органы не оставили их без внимания и охраны и включили в государственную программу защиты. Этот факт давал мне в тюрьме большую силу духа и успокаивал. Таким образом я чувствовал поддержку грузинского государства. Сегодня, несмотря на мое освобождение, и я, и моя семья по-прежнему находимся в сложной ситуации. Какого типа опасность может быть, я не могу говорить вслух и детально. Я прошу соответствующую службу еще раз проявить чуткость и на некоторое время включить и меня вместе с семьей в государственную программу защиты», - сказал Мустафа Эмре Чабук.

По словам адвоката Чабука Сосо Бараташвили, может существовать угроза похищения Чабука таким же методом, как это произошло в Азербайджане, когда похитили человека, освобожденного по тому же обвинению, и он оказался в Турции. Поэтому, по его словам, необходимо включить Чабука в программу защиты.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Позиция Грузии в рейтинге восприятия коррупции ухудшилась на 1 балл
Авиакомпания «Победа» свяжет Кутаиси с Москвой и Петербургом
Авиакомпания Ryanair может начать полеты из Кутаиси в 2019 году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россельхознадзор серьезно обеспокоен фитосанитарной обстановкой на территории Абхазии
По обвинению в убийстве Павла Ардзинба разыскивается россиянин славянской внешности
Преступник из Молдовы взял фамилию жены и попытался сбежать в Абхазию
Цихелашвили: Для достижения мира и стабильности в долгосрочной перспективе необходимы усилия для разрешения конфликтов
Чемпионат мира по футболу может повлиять на туристический поток в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе 2018г, сократилось на 3%
Правительство Германии предлагает иностранцам €3000, если те вернутся на родину
Amnesty International – Власти Грузии не смогли обеспечить создание независимого следственного механизма
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна