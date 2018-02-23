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Люксембург признал Грузию безопасной страной
23.02.2018 13:06
Правительство Герцогства Люксембург включило Грузию в список безопасных государств. Такое решение было принято на основании данных о ситуации с защитой прав человека в стране: беспрепятственной работе международных правозащитных организаций и отсутствии обоснованных угроз, что гражданин Грузии в родной стране может подвергнуться пресследованию из-за расовой, религиозной, этнической, социальной или политической принадлежности.
Люксембург стал седьмой страной Евросоюза/Шенгенской зоны, признавшей Грузию безопасным государством. Ранее аналогичное решение приняли правительства Австрии, Бельгии, Болгарии, Исландии, Нидерландов и Франции, информирует sova.news.
По информации миграционной службы МИД Люксембурга, отныне рассмотрение заявок о предоставлении им убежища в герцогстве, поданных гражданами Грузии, будет проходит по ускоренной процедуре. Ответ соискателям убежища будет дан не через шесть месяцев, как было прежде, а через 10 дней.
При этом в МИД Грузии отмечают, что в 2017 году Люксембург не удовлетворил ни одного прошения, поданного грузинскими гражданами.
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