Джейми Шеа: Мы признаем Грузию как одну страну в своих границах

23.02.2018 14:01 По заявлению заместителя помощника Генерального секретаря НАТО Джейми Шеа в эксклюзивном интервью телекомпании "Рустави 2", другой путь для вступления Грузии в НАТО аналитика Люка Кофи является неправильным подходом.



По мнению Кофи, у Грузии будет больше шансов вступления в НАТО, если она оставит оккупированные территории за пределами пятой статьи о коллективной обороне.



Согласно переводу "Рустави 2", Джейми Шеа подчеркивает, что оккупированные территории принадлежат Грузии, и никому другому.



"НАТО не признает независимость этих территорий. Мы признаем Грузию как одну страну в своих границах. Это страна, которая стремится к НАТО. Но скажу одно, несмотря на то, что я разделяю не все идеи Люка, то, что он сделал, является началом нужных дебатов, поскольку здесь множество людей называет причины, почему Грузия не может быть членом НАТО, но недостаточно число людей, которые говорят, почему Грузия должна быть членом НАТО. Не слушайте людей, которые говорят, что этого не может произойти, они всегда находятся на неправильной стороне истории".



По словам Джейми Шеа, на будущем саммите НАТО будет признана значительная контрибуция Грузии в НАТО:



"Это будет особый статус Грузии, как партнера НАТО. Будет подтверждено стремление Грузии быть членом".



Отчет Фонда Херитидж подготовил аналитик и политический обозреватель Люк Коფфи.



По словам Люка Коფфи, его предложение не ставит под вопросом территориальную целостность Грузии. По его же заявлению, после того, как оккупация мирно закончится, пятая статья полностью распространится на международно признанные границы Грузии. По словам Кофფи, через 10 лет с Бухарестского саммита Грузия должна сделать действенные шаги к вступлению в НАТО.



"Многих волнует то, что если Грузия вступит в НАТО, это станет причиной начала войны с Россией. Вступление Грузии в НАТО может произойти по статье 6 договора североатлантического альянса, принятого в 1949 году (которая определяет, какие территории входят под покровительство статьи 5), что дает возможность, чтобы оккупированные в настоящем Цхинвали и Абхазия остались за пределами действия пятой статьи НАТО"- говорится в отчете Люка Кофფи.















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