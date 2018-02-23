Делегация МВД Грузии находится в Армении

23.02.2018 15:29 В Армению прибыла делегация министерства внутренних дел Грузии во главе с заместителем премьер-министра Грузии, министром внутренних дел Грузии Георгием Гахарией.



Как сообщает пресс-служба полиции Армении, в составе делегации - заместитель министра МВД Леван Какава, директор Центрального управления уголовной полиции МВД Торнике Мушукудия и другие официальные лица.



Начальник полиции Армении Владимир Гаспарян провел рабочую встречу с делегацией МВД Грузии.



Владимир Гаспарян высоко оценил традиционное партнерство между полицейскими структурами Армении и Грузии и подчеркнул ощутимые результаты, которые уже были достигнуты совместными усилиями сотрудников правоохранительных органов двух дружественных стран.



Гиорги Гахария выразил убежденность в том, что тесное сотрудничество полицейских структур в сфере борьбы с преступностью будет углубляться, что обусловлено необходимостью противодействия вызовам вместе.



Владимир Гаспарян наградил министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария медалью «За укрепление сотрудничества».















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