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Делегация МВД Грузии находится в Армении


23.02.2018   15:29
В Армению прибыла делегация министерства внутренних дел Грузии во главе с заместителем премьер-министра Грузии, министром внутренних дел Грузии Георгием Гахарией.

Как сообщает пресс-служба полиции Армении, в составе делегации - заместитель министра МВД Леван Какава, директор Центрального управления уголовной полиции МВД Торнике Мушукудия и другие официальные лица.

Начальник полиции Армении Владимир Гаспарян провел рабочую встречу с делегацией МВД Грузии.

Владимир Гаспарян высоко оценил традиционное партнерство между полицейскими структурами Армении и Грузии и подчеркнул ощутимые результаты, которые уже были достигнуты совместными усилиями сотрудников правоохранительных органов двух дружественных стран.

Гиорги Гахария выразил убежденность в том, что тесное сотрудничество полицейских структур в сфере борьбы с преступностью будет углубляться, что обусловлено необходимостью противодействия вызовам вместе.

Владимир Гаспарян наградил министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария медалью «За укрепление сотрудничества».






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