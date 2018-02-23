|
Делегация МВД Грузии находится в Армении
23.02.2018 15:29
В Армению прибыла делегация министерства внутренних дел Грузии во главе с заместителем премьер-министра Грузии, министром внутренних дел Грузии Георгием Гахарией.
Как сообщает пресс-служба полиции Армении, в составе делегации - заместитель министра МВД Леван Какава, директор Центрального управления уголовной полиции МВД Торнике Мушукудия и другие официальные лица.
Начальник полиции Армении Владимир Гаспарян провел рабочую встречу с делегацией МВД Грузии.
Владимир Гаспарян высоко оценил традиционное партнерство между полицейскими структурами Армении и Грузии и подчеркнул ощутимые результаты, которые уже были достигнуты совместными усилиями сотрудников правоохранительных органов двух дружественных стран.
Гиорги Гахария выразил убежденность в том, что тесное сотрудничество полицейских структур в сфере борьбы с преступностью будет углубляться, что обусловлено необходимостью противодействия вызовам вместе.
Владимир Гаспарян наградил министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария медалью «За укрепление сотрудничества».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна