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Дания выделит Грузии 27 млн евро на укрепление демократии и развитие экономики


23.02.2018   16:07
Правительство Дании в рамках "программы соседства" выделит Грузии финансовую помощь в размере €27 млн. Об этом в пятницу сообщил МИД Грузии по итогам прошедшей накануне поздно вечером в Тбилиси встречи министров иностранных дел двух стран Михаила Джанелидзе и Андерса Самуэльсена.

Как сообщили в ведомстве, Джанелидзе поблагодарил Данию "за данное решение и за поддержку демократических реформ Грузии". "Программа соседства Дании" и выделяемые €27 млн послужат еще большему укреплению демократии и демократических институтов в Грузии, устойчивому развитию экономики", - заявил министр.

По данным грузинского МИД, "вышеназванная программа правительства Дании рассчитана на 2017-2021 годы и подразумевает оказание помощи Грузии и Украине в двух основных направлениях: содействие упрочению демократии и прав человека, поддержка устойчивого и инклюзивного экономического развития".

На встрече в Тбилиси Джанелидзе также высоко оценил сложившиеся между Грузией и Данией тесные партнерские отношения в политической, торгово-экономической, оборонной и др. сферах. "Министр подчеркнул необходимость максимально использовать существующий между двумя странами потенциал экономического сотрудничества. В свою очередь Андерс Самуэльсен отметил, что Дания и далее будет содействовать реализации европейских стремлений Грузии", - сообщает МИД.

Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен находится в Грузии с первым официальным визитом. Визит продлится два дня (22-23 февраля), в его рамках Самуэльсен встретится также с премьер-министром Георгием Квирикашвили, первым вице-премьером правительства, министром экономики и устойчивого развития Дмитрием Кумсишвили.






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