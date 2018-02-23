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Франция вслед за Германией предложила нелегальным мигрантам финансовую помощь за добровольное возвращение на родину


23.02.2018   16:10
Правительство Франции предлагает нелегальным мигрантам возместить расходы на поездку, финансовую помощь и поддержку в интеграции в стране после возвращения взамен на добровольную реэмиграцию.

Целью этой программы является поощрение возвращения тех нелегальных мигрантов и лиц во Франции, которым отказали в предоставлении убежища.

Организацией возвращения мигрантов на родину будет заниматься французская служба по вопросам иммиграции и интеграции (Ofii).

Кроме возмещения расходов на дорогу и финансовой помощи OFII будет помогать желающим вернуться в трудоустройстве и начале предпринимательской деятельности на родине.

Программа трудоустройства на родине распространяется только на 29 стран, в том числе и на Грузию и Армению.

Вместе с тем, вернувшимся на родину Франция предлагает три вида помощи:
1. Включение в социальную сферу: обеспечение вернувшегося и его семьи жильем, оплату аренды квартиры, покупку мебели или электроприборов, оплату медицинских или школьных расходов.

2. Работа и профессиональное образование: помощь в поиске работы, составлении CV, возможна оплата части стоимости обучения либо назначение зарплаты в течение одного года.

3.Создание предприятия: эта ступень позволяет вернувшемуся гражданину открыть свое предприятие на родине. В случае удовлетворения его бизнес-проекта, вернувшийся овладеет новым занятием и будет пользоваться финансовой помощью для открытия предприятия.

Для осуществления проекта, вернувшийся в страну должен связаться с OFII или его местным представительством и представить проект, чтобы осуществилась проверка его надежности.

Сумма помощи для начального этапа новой жизни варьируется в зависимости от страны.

Необходимо отметить, что аналогичная система поощрения добровольного возвращения мигрантов на родину действует в нескольких странах Европы, в том числе и в Германии.







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