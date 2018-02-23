|
Министр иностранных дел Дании называет реформы в Грузии впечатляющими
23.02.2018 17:12
Осуществленные вами реформы и успех, которого вы достигли, являются впечатляющими, — об этом министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.
По оценке Андерса Самуэльсена, Грузия является важным партнером Королевства Дания, которого Дания будет поддерживать всегда.
По информации пресс-службы администрации правительства, стороны говорили о новой стратегии политики соседства Дании (DANEP) на 2017-2021 годы, в рамках которой Грузии выделили 27млн евро. Программа поддержки Грузии, в основном, охватывает два тематических направления – права человека и демократическое развитие; содействие и укрепление устойчивого инклюзивного экономического роста.
Премьер-министр поблагодарил министра иностранных дел Дании за программу в поддержку Грузии и содействие осуществлению евроатлантической повестки дня страны.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна