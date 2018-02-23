Министр иностранных дел Дании называет реформы в Грузии впечатляющими

23.02.2018 17:12 Осуществленные вами реформы и успех, которого вы достигли, являются впечатляющими, — об этом министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.



По оценке Андерса Самуэльсена, Грузия является важным партнером Королевства Дания, которого Дания будет поддерживать всегда.



По информации пресс-службы администрации правительства, стороны говорили о новой стратегии политики соседства Дании (DANEP) на 2017-2021 годы, в рамках которой Грузии выделили 27млн евро. Программа поддержки Грузии, в основном, охватывает два тематических направления – права человека и демократическое развитие; содействие и укрепление устойчивого инклюзивного экономического роста.



Премьер-министр поблагодарил министра иностранных дел Дании за программу в поддержку Грузии и содействие осуществлению евроатлантической повестки дня страны.















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