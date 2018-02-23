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Министр иностранных дел Дании посещает Грузию


23.02.2018   19:01
Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, который 22-23 февраля с официальным визитом посещает Грузию, встретился со своим грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе, с которым обсудил вопросы сотрудничества между двумя странами, ситуацию на оккупированных Россией территориях и вопросы европейской и евроатлантической интеграции страны.

По сообщению МИД Грузии, министры иностранных дел двух стран обсудили приоритетные вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества, процесс европейской и евроатлантической интеграции Грузии, проводимые в стране реформы, ситуацию на оккупированных территориях, происходящие процессы в регионе и в мире».

Самуэльсен выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии, а также европейской и евроатлантической интеграции страны.

Министры договорились, что «в будущем максимально использовать потенциал с точки зрения экономического сотрудничества, что подразумевает дальнейшее усиление интереса деловых кругов Дании к Грузии и привлечение дополнительных датских инвестиций в страну».

В ходе совместной пресс-конференции Андерс Самуэльсен представил Стратегию Программы соседства Дании (DANEP) на 2017-2021 гг., которая предусматривает существенную финансовую помощь Грузии. По словам Михаила Джанелидзе, финансовая помощь в размере 27 миллионов евро будет направлена на укрепление демократических институтов и экономическое развитие.

В рамках визита Самуэльсен также встретился с премьер-министром Георгием Квирикашвили, с которым обсудил помощь по программе DANEP для Грузии, а также торговые отношения между двумя странами, инвестиционную среду в Грузии и ситуацию в оккупированных Россией регионах.

Civil Georgia





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