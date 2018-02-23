Лидеры ЕС проводят неоформальную встречу в Брюсселе

23.02.2018 20:55 Лидеры стран Европейского союза сегодня, на неформальном саммите в Брюсселе обсуждают будущее Евросоюза после выхода Великобритании из ЕС. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте Европейского совета.



Сообщается, что в Брюсселе пройдет неформальная встреча лидеров в формате ЕС-27 без премьера Британии Терезы Мэй. Лидеры намерены обсудить состав Европарламента после выборов 2019 года, а также долгосрочный бюджет Евросоюза после 2020 года, когда Лондон покинет ЕС.



Отметим, Brexit приведет к тому, что бюджет Европейского союза потеряет 10 млн евро ежегодно. Это означает, что члены ЕС должны будут увеличить взносы, так как Брюссель призывает к дополнительным расходам на оборону. Некоторые страны ЕС настаивают на том, что союзу будет достаточно и меньшего бюджета.



Напомним, ранее премьер-министр Тереза Мэй призвала Евросоюз заключить новое соглашение по безопасности. Она также отметила, что обмен развединформацией между Лондоном и ЕС и сотрудничество правоохранительных органов должны продолжаться и после Brexit, который состоится в марте 2019 года.















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