Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Армении и министр культуры Грузии обсудили вопросы сотрудничества


23.02.2018   21:03
Посол Армении в Грузии Рубен Садоян провел встречу с министром культуры и спорта Грузии Михеилом Гиоргадзе.

Как сообщили Новости Армении - NEWS.am в пресс-службе МИД, стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества в культурной сфере. Говоря об активизации армяно-грузинского культурного сотрудничества, стороны подчеркнули, что в этом направлении предпринимаются действенные шаги, действуют рабочие группы. Министр Гиоргадзе подчеркнул вековые культурные традиции армянского и грузинского народов и исторически сформированные общности.

Посол Садоян также отметил необходимость активизации контактов между молодежью двух стран. В этом контексте стороны сошлись во мнении о том, что в рамках программ необходимо чаще организовывать обмен визитами, которые дадут возможность молодому поколению лучше узнать соседнюю страны и ее культуру.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Позиция Грузии в рейтинге восприятия коррупции ухудшилась на 1 балл
Авиакомпания «Победа» свяжет Кутаиси с Москвой и Петербургом
Авиакомпания Ryanair может начать полеты из Кутаиси в 2019 году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россельхознадзор серьезно обеспокоен фитосанитарной обстановкой на территории Абхазии
По обвинению в убийстве Павла Ардзинба разыскивается россиянин славянской внешности
Преступник из Молдовы взял фамилию жены и попытался сбежать в Абхазию
Цихелашвили: Для достижения мира и стабильности в долгосрочной перспективе необходимы усилия для разрешения конфликтов
Чемпионат мира по футболу может повлиять на туристический поток в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе 2018г, сократилось на 3%
Правительство Германии предлагает иностранцам €3000, если те вернутся на родину
Amnesty International – Власти Грузии не смогли обеспечить создание независимого следственного механизма
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна