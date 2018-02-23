Посол Армении и министр культуры Грузии обсудили вопросы сотрудничества

23.02.2018 21:03 Посол Армении в Грузии Рубен Садоян провел встречу с министром культуры и спорта Грузии Михеилом Гиоргадзе.



Как сообщили Новости Армении - NEWS.am в пресс-службе МИД, стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества в культурной сфере. Говоря об активизации армяно-грузинского культурного сотрудничества, стороны подчеркнули, что в этом направлении предпринимаются действенные шаги, действуют рабочие группы. Министр Гиоргадзе подчеркнул вековые культурные традиции армянского и грузинского народов и исторически сформированные общности.



Посол Садоян также отметил необходимость активизации контактов между молодежью двух стран. В этом контексте стороны сошлись во мнении о том, что в рамках программ необходимо чаще организовывать обмен визитами, которые дадут возможность молодому поколению лучше узнать соседнюю страны и ее культуру.















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