«Грузинская мечта» не использовала шанс - глава TI Georgia о судебной реформе

23.02.2018 21:58 Исполнительный директор "Международной прозрачности-Грузия" Эка Гигаури считает, что "Грузинская мечта" не использовала шанс провести глубинную реформу суда.



По ее заявлению "Рустави 2", если премьер-министр ознакомится с биографиями других судей, назначенных бессрочно, обнаружит, что и они не особо чистые.



"В судебной системе были бессрочно назначены очень многие судьи, в связи с деятельностью которых у нас были вопросы. Когда "Грузинская мечта" пришла к власти, у нее был уникальный шанс провести глубинные реформы в судебной системе, и оставить в судебной системе только достойных судей.



А также, чтобы в суд пришли достойные новые судьи. Они не использовали этот шанс, и сегодня, несмотря на то, что уже провели три волны реформы, у нас нет результата, и это заявление действительно является запоздавшим. Пусть господин премьер поинтересуется и другими судьями, которые были назначены бессрочно, и я уверена, обнаружит, что и их биографии нехорошие"- заявила Эка Гигаури.



















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