США планируют перенести свое посольство в Израиле в Иерусалим уже в мае - Reuters

24.02.2018 11:15 США планируют открыть свое посольство в Израиле в Иерусалиме уже в мае. Об этом агентству Reuters заявил официальный представитель американских властей, передает ТАСС.



Других подробностей не приводится. В Белом доме пока не ответили на просьбу корреспонденту ТАСС подтвердить данную информацию.



В начале декабря прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. Выступая в конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, хозяин Белого дома пообещал, что "небольшое" американское посольство США начнет действовать в Иерусалиме уже в будущем году.



Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте.















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