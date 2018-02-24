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Молдова, Украина и Грузия подпишут декларацию о перспективах
24.02.2018 15:28
В Кишиневе 2 марта состоится межпарламентская Конференция «Республика Молдова, Грузия и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности». В рамках конференции будут обсуждаться не только вопросы синхронизации действий для противодействия региональным вызовам безопасности, но и проблемы в сфере обороны, энергетической инфраструктуры и углубление процессов европейской интеграции. Об этом заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду, сообщает Укринформ.
«Прежде всего, мы обсудим нынешнюю ситуацию в регионе, представим варианты урегулирования существующих проблем для дальнейшей синхронизации действий государств региона, в частности, Молдовы, Грузии и Украины с целью противодействия региональным вызовам безопасности. Обсудим также вопросы обороны, реализации проектов, связанных с развитием энергетической инфраструктуры, осуществление реформ и углубление процессов европейской интеграции наших стран», - отметил спикер.
Ожидается, что во время Конференции Молдова, Украина и Грузия подпишут совместную Декларацию о региональной безопасности и перспективах европейской интеграции трех стран.
Первая межпарламентская конференция «Республика Молдова, Грузия и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности» проводится по инициативе глав парламентов Молдовы (Андриан Канду), Украины (Андрей Парубий) и Грузии (Ираклий Кобахидзе) в партнерстве с Атлантическим Советом.
В форуме примут участие представители Европарламента, Конгресса США, Североатлантический альянс НАТО, Евразийского Центра Атлантического Совета, а также известные международные эксперты и политологи.
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