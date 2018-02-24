Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Молдова, Украина и Грузия подпишут декларацию о перспективах


24.02.2018   15:28
В Кишиневе 2 марта состоится межпарламентская Конференция «Республика Молдова, Грузия и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности». В рамках конференции будут обсуждаться не только вопросы синхронизации действий для противодействия региональным вызовам безопасности, но и проблемы в сфере обороны, энергетической инфраструктуры и углубление процессов европейской интеграции. Об этом заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду, сообщает Укринформ.

«Прежде всего, мы обсудим нынешнюю ситуацию в регионе, представим варианты урегулирования существующих проблем для дальнейшей синхронизации действий государств региона, в частности, Молдовы, Грузии и Украины с целью противодействия региональным вызовам безопасности. Обсудим также вопросы обороны, реализации проектов, связанных с развитием энергетической инфраструктуры, осуществление реформ и углубление процессов европейской интеграции наших стран», - отметил спикер.

Ожидается, что во время Конференции Молдова, Украина и Грузия подпишут совместную Декларацию о региональной безопасности и перспективах европейской интеграции трех стран.


Первая межпарламентская конференция «Республика Молдова, Грузия и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности» проводится по инициативе глав парламентов Молдовы (Андриан Канду), Украины (Андрей Парубий) и Грузии (Ираклий Кобахидзе) в партнерстве с Атлантическим Советом.

В форуме примут участие представители Европарламента, Конгресса США, Североатлантический альянс НАТО, Евразийского Центра Атлантического Совета, а также известные международные эксперты и политологи.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Позиция Грузии в рейтинге восприятия коррупции ухудшилась на 1 балл
Авиакомпания «Победа» свяжет Кутаиси с Москвой и Петербургом
Авиакомпания Ryanair может начать полеты из Кутаиси в 2019 году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россельхознадзор серьезно обеспокоен фитосанитарной обстановкой на территории Абхазии
По обвинению в убийстве Павла Ардзинба разыскивается россиянин славянской внешности
Преступник из Молдовы взял фамилию жены и попытался сбежать в Абхазию
Цихелашвили: Для достижения мира и стабильности в долгосрочной перспективе необходимы усилия для разрешения конфликтов
Чемпионат мира по футболу может повлиять на туристический поток в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе 2018г, сократилось на 3%
Правительство Германии предлагает иностранцам €3000, если те вернутся на родину
Amnesty International – Власти Грузии не смогли обеспечить создание независимого следственного механизма
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна