Генпрокуратура Украины просит Нидерланды взять у Саакашвили образцы голоса

24.02.2018 15:36 Генеральная прокуратура Украины направила международно-правовое поручение правоохранительным органам Королевства Нидерланды, в котором просит отобрать у лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили образцы голоса для расследования в Украине уголовного производства.



"Несколько дней назад мы направили в Голландию международно-правовое поручение, в рамках которого голландской власти предлагается отобрать у Саакашвили образцы его голоса", - сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



По словам Е.Енина, нидерландская сторона будет это делать самостоятельно, согласно поручению.



Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что образцы своего голоса М.Саакашвили может предоставить только в порядке доброй воли, замгенпрокурора сказал: "Да, безусловно, это его право. А если он откажется, то это в очередной раз развенчает миф Саакашвили о том, что он готов сотрудничать с правоохранительными органами".















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